Субсидии на коммуналку будут начисляться с 15 октября

Порядок расчета субсидий в этом отопительном сезоне пересматривать не будут.

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут начисляться согласно календарному старту отопительного сезона – с 15 октября, несмотря на то, что в Украине продолжается бабье лето.

Читайте такжеМинсоцполитики разъяснило новый порядок получения субсидий "живыми деньгами"

Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

"Мы не привязываемся в этом отопительном периоде к его (фактическому - УНИАН) старту. Мы зафиксировали, что субсидии будем начислять с 15 числа на будущий отопительный сезон", – сказал он.

Чиновник отметил, что Минсоцполитики не планирует пересматривать порядок расчета субсидий, размер которой должен составлять разницу между размером платежки и тем, сколько от соответствующего размера доходов гражданин должен платить, то есть в среднем 10%.

"Например: доход 3000 гривень, 10% = 300 гривень, остальное - это субсидия. Если платежка приходит на 2000 гривень, от них вычитаем 300 гривень (10%) и выходим на средний размер субсидии, предоставляемой государством в прошлом отопительном сезоне, - 1700 гривень. На сегодня мы не планируем ничего пересматривать", – сказал он.

Кроме того, Музыченко опроверг слухи о штрафах за неправильно оформленные субсидии.

"Никаких штрафов, даже при неправильном заполнении документов или неправомерном получении субсидий, сегодня нет. Это мифы вокруг программы жилищных субсидий, которые распространяются уже почти третий десяток лет - с тех пор, как действует соответствующая программа", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Алексей Гончарук ранее заявил, что отопительный сезон 2019/2020 годов начнется без проблем во всех городах Украины, кроме Смелы и Нового Роздола.

Справка УНИАН. Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона: на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября, на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.

Жителям Украины в 2018 году были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,7 миллиарда гривень.