Минфин одолжил в госбюджет 1 миллиард гривень
09:36, 16 октября 2019Финансы
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Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.
Минфин снова одолжил деньги / фото УНИАН
Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,149 млрд грн.
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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 91, 350 и 714 дней с доходностью 15,35%, 15% и 15,1% годовых соответственно.
Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-сентябре привлекло в государственный бюджет 194,816 млрд грн, 3,767 млрд долл. и 189 млн евро.
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