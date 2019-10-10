Зеленский назвал ответственных за продолжение сотрудничества с МВФ

Президент отметил, что это не ответственность народных депутатов.

Кабинет министров несет ответственность за продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона, подчеркивая, что это компетенция правительства.

«Они должны нести ответственность за условия сотрудничества с Международным валютным фондом и за то, чтобы это сотрудничество было. Это точно не вопрос депутатов от «слуг народа», - сказал Зеленский.

Также он заявил, что распустит Верховную Раду, если депутаты партии «Слуга народа» начнут «есть друг друга».

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Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что представители Кабинета министров в следующий понедельник отправятся в США, чтобы провести переговоры по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

На встрече с бизнесом Гончарук заявил, что правительство рассчитывает в этом году начать новую программу с МВФ, рассчитанную на три года.

Очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, Украина будет просить МВФ о новой программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) объемом около 10 млрд долл. сроком от 2 до 4 лет.