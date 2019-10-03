Глава НБУ спрогнозировал уровень инфляции на конец года

При этом инфляция в августе составила 8,8%.

Национальный банк Украины прогнозирует, что по итогам 2019 года уровень инфляции составит 6,3%.

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Об этом на совместном брифинге с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил глава НБУ Яков Смолий.

"У нас есть прогноз по инфляции до конца этого года. Это ориентир в 6,3% по сравнению с предыдущим годом", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в августе 2019 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2018 года - составила 8,8%, замедлившись с 9,1% в годовом выражении месяцем ранее.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.