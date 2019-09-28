Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Украины

Прогноз рейтинга – стабильный.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с уровня "В-" до "В-", а также рейтинг Украины по национальной шкале с уровня "uaВВВ" до "uaА". Агентство также подтвердило краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "В". Прогноз - стабильный.

"Стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что новое правительство Украины продолжит реализовывать макроэкономические реформы, которые проводились в течение последних лет. В то же время экономика восстанавливается и соотношение государственного долга к ВВП снижается. Агентство отмечает, что Украине следует сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит стране осуществить погашение коммерческих заимствований в течение 2020 года", - сообщает пресс-служба Кабмина.

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Аналитики S&P положительно оценивают намерения нового правительства улучшить бизнес-климат и снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. В агентстве считают, что эти меры могут привести к увеличению объемов иностранных инвестиций в Украину, способствуя росту экономики и уменьшению уязвимости к внешним вызовам.

Дальнейшее повышение рейтинга возможно при условии роста экономики, а показатели по бюджетному и внешнеэкономическом секторах превысят прогнозы агентства, отметили в Кабмине. Агентство также рассматривает возможность повышения суверенных рейтингов, если инфляция приблизится к целевым показателям Нацбанка, или если кредитование в реальном секторе будет расти и ограничения на движение капитала будет отменено.