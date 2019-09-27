Доллар упадет ниже 24 гривень: прогнозы эксперта

Ситуация на валютном рынке Украины останется благоприятной в ближайшие месяцы.

Ситуация на валютном рынке Украины останется благоприятной в ближайшие месяцы, и цена на доллар может опуститься ниже отметки в 24 гривни уже на следующей неделе.

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Такое мнение УНИАН высказал заместитель главы правления «Ситибанка» Владислав Сочинский.

«Гривня и сегодня продолжает укрепляться. Мое мнение, что этот тренд продолжится. До тех пор, пока у нас будет вывозиться кукуруза», - сказал Сочинский.

По его словам, экспорт кукурузы и получение соответствующей выручки могут продолжаться до января.

Также эксперт допустил, что на следующей неделе цена за американский доллар может опуститься ниже отметки в 24 гривни.

Сочинский предварительно позитивно оценил заявление МВФ по итогам миссии: «Они продолжают переговоры. Это абсолютно нормально», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня согласно официальному курсу Национального банка Украины на пятницу, 27 сентября, ослабла к доллару США на 7 копеек – до 24,19 грн/долл. на фоне сообщений в СМИ о том, что украинским властям не удалось достичь договоренности с представителями миссии Международного валютного фонда относительно новой программы.

Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса впервые не обновило четырехлетний максимум, как это происходило ежедневно в течение последних двух недель.