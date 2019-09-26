Гривня на фоне слухов о провале переговоров с МВФ приостановила рекордное укрепление

По официальному курсу на пятницу, 27 сентября, гривня ослабла к доллару на 7 копеек – до 24,19 грн/долл.

Украинская гривня согласно официальному курсу Национального банка Украины на пятницу, 27 сентября, ослабла к доллару США на 7 копеек – до 24,19 грн/долл. на фоне сообщений в СМИ о том, что украинским властям не удалось достичь договоренности с представителями миссии Международного валютного фонда относительно новой программы из-за ситуации вокруг «ПриватБанка», возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.

Читайте такжеНаходятся в активной стадии: в Минфине рассказали о переговорах с МВФ

Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса впервые не обновило четырехлетний максимум, как это происходило ежедневно в течение последних двух недель.

Официальный курс к евро на завтра установлен на уровне 26,46 грн/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к закрытию торгов установились на уровне 24,09/24,12 грн/долл., что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 26,42/26,45 грн/евро, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу к доллару на прошлой неделе трижды обновляла четырехлетний максимум, как и неделей ранее.

Сегодня, 26 сентября, в СМИ появилась информация о том, что украинским властям не удалось достичь договоренности с представителями миссии МВФ относительно новой программы из-за ситуации вокруг «ПриватБанка», возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.

В украинском представительстве МВФ сообщили, что сегодня заключительный день работы миссии, и заявление по ее итогам ожидается завтра, 27 сентября, но не стали комментировать слухи о возможном провале переговоров.

По информации Министерства финансов Украины, переговоры с МВФ относительно новой программы находятся в активной стадии, и повесткой дня возможной поддержки со стороны Фонда может стать программа правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября.