Новое налоговое ведомство будет зависеть от правительства и министра финансов – эксперт

По мнению Андрея Гмирина, принятие зарегистрированных в парламенте законопроектов «О Бюро финансовых расследований» негативно повлияет на бизнес и граждан.

Вместо обещанного независимого органа налогового органа, новое ведомство будет зависеть от правительства и министра финансов и выполнять исключительно карательную функцию. Так прокомментировал зарегистрированные в парламенте проекты законов № 1208 и № 1208-2 «О Бюро финансовых расследований» доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин в своем блоге на сайте “Корреспондент”.

Эксперт по налогообложению отметил, что в Украине необходимо создать единое нейтральное и максимально независимое ведомство, которое будет предоставлять сервис для граждан и бизнеса, а не выполнять исключительно карательную функцию.

«Принятие зарегистрированного на сайте парламента законопроекта «О Бюро финансовых расследований» негативно повлияет на бизнес и граждан, потому что у нового фискального органа только карательная функция и он зависит от правительства и министра финансов. Кроме того, законопроект не предусматривает конкурс на должность руководителя, законодательного ограничения другим правоохранительным органам заниматься противодействием преступлениям в сфере публичных финансов, контроля и т.д.», - объяснил он.

В качестве альтернативы парламентским законопроектам Гмырин предложил народным депутатам создать новый государственный нейтральный и максимально независимый орган исполнительной власти со специальным статусом с правоохранительными функциями, который обеспечит национальную безопасность Украины в экономической сфере.

«Координировать и регулировать новую независимую Государственную службу доходов (название – не важно) должен Совет национальной безопасности и обороны, который возглавляет Президент Украины. Деятельность нового фискального ведомства должна быть максимально независимой от органов государственной власти, прокуратуры, органов местного самоуправления, политических партий, общественных объединений, других физических или юридических лиц. Контроль за деятельностью Службы должен осуществлять парламент и специально созданный при Службе наблюдательный общественный совет. Для расследования возможных правонарушений сотрудников Службы достаточно уже действующих антикоррупционных органов НАБУ и ГБР – они могут эффективно справляться с такими вызовами, как превышение служебных полномочий, коррупция, халатность сотрудников», – подчеркнул Гмырин.

Также эксперт добавил, что новая Государственная Служба доходов должна реорганизовать и объединить в единую систему Налоговую и Таможенную службы, Службу финансового мониторинга, Службу финансового аудита, Службу финансовых расследований и объединить все функции, возможности и информационные базы в единую систему.

«В единой базе данных будет видно всю цепь движения средств – процесс может координироваться из одного «центра управления». Зачем «дергать» бизнес, если все можно увидеть, не выходя из-за стола, пользуясь объединенной системой? И только если сотрудники ведомства увидят операции, имеющие сомнительный характер, только тогда будут иметь право постучать к предпринимателю и разобраться, что происходит. Объединение действующих фискальных органов также позволит оптимизировать штат, а значит и расходы государственного бюджета на содержание. А что еще важнее – оставить на службе только высокопрофессиональных специалистов. Только в таком случае новый орган сможет оперативно предупреждать и качественно расследовать экономические преступления, а главное – защищать экономическую безопасность Украины и честных налогоплательщиков», - отметил он.

Гмырин добавил, что одновременно с созданием новой Государственной службы доходов должны происходить изменения в законодательстве: снижение налогов, проведение налоговой амнистии и реальная борьба с коррупцией.

«Необходимо вернуть доверие граждан к налоговой системе. Сегодня уровень доверия к власти – максимальный. И этот кредит доверия может дать толчок к качественному проведению реформ для всех граждан, а не только отдельных групп», – резюмировал он.

Напомним, 5 сентября на Ukraine Tax Form народные депутаты и экспертное сообщество поддержали представленную Гмыриным программу реформы налоговой системы.

Ранее новый премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о намерениях Кабмина провести «глубокую» налоговую реформу, которая вступит в силу в 2021 году.