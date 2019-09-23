В проекте бюджета-2020 повышения зарплат педагогам пока нет, надо дополнительных 45 миллиардов - министр образования

По словам министра, повышение зарплат педагогов является приоритетом для правительства, в ближайшее время будет разработан действенный инструмент.

На исполнение постановления о повышении зарплат педагогам от 20 до 70% нужно дополнительных 45 миллиардов гривень.

Об этом в интервью "Украинской правде. Жизнь" рассказала новая министр образования и науки Анна Новосад.

Напомним, что этот документ за две недели до выборов приняло предыдущее правительство Гройсмана. Эксперты назвали это решение популистским, поскольку оно требует значительных средств из бюджета.

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Исполнение постановления легло на плечи правительства Гончарука.

"Мы сейчас с Минфином, и с премьером думаем, как найти эти средства и где, - рассказала Новосад. - Есть разные оценки, какая это сумма. Минфин давал сводную информацию из регионов, что это дополнительные почти 45 млрд грн".

По словам Новосад, для украинской экономики это "гигантские средства, которые надо откуда-то вытащить, у кого-то их забрать и отдать педагогам:

"Я как министр образования была бы очень рада так сделать, но другие министры, видимо, не очень поймут. Работаем с Минфином, и с премьером, чтобы повысить зарплаты педагогам, но в ближайшее время будет немножко другой инструмент, как это сделать".

Министр обещает, что решение будет до второго чтения Бюджета.

"Если бы в постановлении сказали, из каких источников можно взять эти десятки миллиардов гривень, было бы легче. Надеюсь, эти средства найдутся. С одной стороны, нам нужно собственные расходы на образование использовать эффективнее, а с другой, – будем честными: если экономика в нашей стране не будет работать, если мы все вместе с вами не будем становиться богаче, наш семейный бюджет не будет увеличиваться, тогда никто не будет получать больше", - подытожила Новосад.