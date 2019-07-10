Учителям поднимут зарплаты: стало известно, когда и на сколько
12:12, 10 июля 2019Финансы
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Премьер сообщил, что с января украинские учителя получат повышение зарплат от 20 до 70%.
Премьер-министр пообещал поднять зарплату учителям / фото УНИАН
Заработные платы украинских учителей с 1 января 2020 года вырастут от 20 до 70% благодаря новой системе оплате труда педработников, которую планирует утвердить Кабинет министров.
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Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Уже с января 2020 года украинские учителя получат повышение зарплат от 20 до 70%. Особенный акцент будет сделан на молодых учителях, которые не имеют еще собственного стажа, и когда приходят в школу или детский сад, заработная плата "прибита" минимальным уровнем", - сказал он.
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