Руководство Нацбанка встретилось с замглавы Казначейства США

Стороны считают, что независимость НБУ чрезвычайно важна для финансовой стабильности Украины и ее привлекательности для иностранных инвесторов.

Руководство Национального банка Украины встретилось с исполняющим обязанности заместителя главы Казначейства США Джеффри Окамото.

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"Сегодня состоялась замечательная беседа между исполняющим обязанности заместителя главы Казначейства США Джеффри Окамото и главой НБУ Яковом Смолием", - говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

По информации посольства, стороны считают, что независимость НБУ чрезвычайно важна для финансовой стабильности Украины и ее привлекательности для иностранных инвесторов.

На прикрепленной к сообщению в Twitter фотографии, помимо главы НБУ, его заместители Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.

Как сообщал УНИАН, правление Национального банка Украины вчера, 17 сентября, снова высказалось в поддержку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которой неизвестные злоумышленники сожгли дом в поселке Гореничи вблизи столицы.

Полиция квалифицировала инцидент как умышленное уничтожение имущества и нашла на пожарище дома зажигательную светошумовую ракету.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей скорейшего расследования поджога.

В настоящее время Гонтарева находится в Великобритании. 26 августа экс-глава НБУ была госпитализирована в больницу с серьезными травмами после того, как ее сбила машина на пешеходном переходе в центре Лондона.

Позднее, 5 сентября ночью, неизвестные сожгли автомобиль невестки экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева, на парковке в центре Киева.