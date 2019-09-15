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Проект закона о госбюджете-2020 уже зарегистрирован в Верховной Раде

16:55, 15 сентября 2019
Финансы
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Правительство внесло в парламент проект госбюджета на следующий год / фото УНИАН

Согласно обнародованной на сати парламента информции, правительственный проект главного финансового документа страны зарегистрирован под №2000.

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Отмечается, что документ "получен Верховной Радой" и "передан на рассмотрение руководству".

В то же время ни текст проекта закона, ни сопроводительные документы на сайте Рады пока не обнародованы.Как сообщал УНИАН, проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год построен на действующем макропрогнозе с валютным курсом 28,2 грн за доллар и предусматривает доходы в сумме 1,170 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн.

В октябре, после обновления макропрогнозов, Кабмин предложит Раде доработанный проект бюджета.

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Теги: #Рада#госбюджет#госбюджет Украины