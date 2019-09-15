Кабмин сегодня направит в Верховную Раду проект госбюджета на 2020 год - Гончарук
14:47, 15 сентября 2019Финансы
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Сегодня согласно Конституции - последний день, когда правительство должно принять проект закона «О государственном бюджете» и подать его в парламент, подчеркнул премьер.
Сегодня по Конституции – последний день, когда правительство должно принять проект закона «О государственном бюджете» / фото УНИАН
Кабинет министров сегодня передаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины для рассмотрения его в первом чтении.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя проект Госбюджета-2020.
«Сегодня согласно Конституции - последний день, когда правительство должно принять проект закона «О государственном бюджете» и подать его в парламент, мы сегодня это сделаем», - подчеркнул он.
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