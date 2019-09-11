Победное шествие гривни продолжается: “отвоевала” в доллара еще 9 копеек

Гривня на межбанке 11 сентября укрепилась к доллару до 24,92/24,94 грн/долл.

В среду, 11 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 24,92/24,94 грн/долл., что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 27,39/27,42 грн/евро, что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на четверг, 12 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,97 грн/долл., к евро - 27,47 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам старшего аналитика «Райффайзен Банка Аваль» Михаила Ребрика, гривня во второй половине осени снизится к доллару до уровня 25,5-26,5 грн/долл. с возможным ситуативным ослаблением до 27,5 грн/долл.