"ArcelorMittal Кривой Рог" и "Фокстрот": налоговая опровергла крупные штрафы

Ранее ряд СМИ сообщили о завершении аудита предприятия "ArcelorMittal Кривой Рог" с суммой претензий 9 млрд грн и о доначислении 645 млн грн налогов сети магазинов электроники "Фокстрот".

Распространенная в СМИ информация о результатах налоговых проверок ряда крупных предприятий Украины и доначислении им пени является некорректной, так как проверки еще продолжаются и решения по ним еще не приняты. Об этом говорится в заявлении Государственной налоговой службы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНС), на налоговую службу возложены функции и выполнение полномочий по администрированию налогов согласно распоряжению Кабмина от 21 августа.

По данным пресс-службы, Офис крупных налогоплательщиков ГНС возглавляет Алексей Деревянко, в то время как Евгений Бамбизов, который сделал журналистам соответствующие заявления о завершении ряда проверок крупных предприятий и доначислении им налогов, исполняет обязанности председателя комиссии по реорганизации Офиса крупных налогоплательщиков Фискальной службы, которая находится в состоянии ликвидации.

«Евгений Бамбизов не является работником ГНС и не имеет никакого отношения к проведению налоговых проверок. По поводу высказываний Евгения Бамбизова журналистам о якобы налоговых доначислениях и наложении штрафных санкций на ряд предприятий, Государственная налоговая служба информирует, что указанные вопросы не входят в сферу полномочий Бамбизова. В настоящее время налоговые проверки этих предприятий не завершены, никаких решений не принято», - сообщили в пресс-службе.

Также в налоговой службе подчеркнули, что любые решения о доначислении или наложении санкций на налогоплательщиков, в частности, о которых упоминал в своем заявлении Бамбизов, могут быть приняты только в пределах предусмотренной законом процедуры уполномоченными структурами новосозданной Государственной налоговой службы Украины.

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на Бамбизова о завершении аудита "ArcelorMittal Кривой Рог" с суммой претензий 9 млрд грн, о доначислении 645 млн грн налогов сети магазинов электроники "Фокстрот", а также о намерении завершить аудит "Нафтогаза Украины" в начале октября.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины.

Конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Антонищака.

После разблокирования конкурса 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.