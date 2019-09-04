Дело об экоциде: СБУ снова пришла на «АрселорМиттал Кривой Рог»

11 представителей СБУ в сопровождении специалистов экоинспекции провели осмотр объектов коксохимического производства.

Сотрудники Службы безопасности Украины провели осмотр объектов коксохимического производства на крупнейшем металлургическом предприятии Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» в рамках расследования уголовного дела об экоциде, сообщили в компании.

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«Служба безопасности Украины снова пришла к «АрселорМитталКривийРог». На этот раз для осмотра объектов коксохимического производства. На предприятие допущены 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что сотрудники СБУ отказались допускать к участию в осмотре специалистов предприятия, тем самым лишив их возможности должным образом оценить измерения и проводимые действия.

«Представители СБУ совместно с экологами проводят осмотр углеподготовительного, коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производства. Осмотр проводится на основании постановления Бабушкинского районного суда города Днепр от 13 августа 2019 года в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК Украины («Экоцид»)», - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, 22 июля тогда еще вр. и. о. председателя СБУ Иван Баканов заявил, что Служба безопасности Украины подозревает руководство предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог» в экоциде.

Он отметил, что в ходе обысков выяснилось, что один из приборов, который измеряет толщину стали и содержит в себе источник ионизирующего излучения, работал без официальной сдачи его в эксплуатацию и с нарушением проектных условий эксплуатации, что привело к значительному уровню радиации в помещении, где этот прибор установлен, соответственно, к облучению работников завода.

Баканов добавил, что уверен, что владелец предприятия «АрселорМиттал» Лакшми Миттал не в курсе, что происходит на его заводе в Украине.

По факту несоблюдения на предприятии условий радиационной безопасности возбуждено уголовное производство по ст. 441 Уголовного кодекса Украины - экоцид.

В начале августа руководство "АрселорМиттал Кривой Рог" провело встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержало инициативы Офиса президента, договорившись о продолжении модернизации предприятия.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината «Криворожсталь» на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее – в «АрселорМиттал Кривой Рог». Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.