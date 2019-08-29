Зеленский внес в парламент законопроект о конфискации незаконных активов должностных лиц

Президент просит депутатов рассмотреть этот законопроект как неотложный.

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за обретение таких активов.

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Соответствующий законопроект №1031 зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа.

Зеленский определил этот законопроект как неотложный.

На настоящее время текст документа на сайте Верховной Рады отсутствует.