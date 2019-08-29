Зеленский внес в парламент законопроект о конфискации незаконных активов должностных лиц
17:03, 29 августа 2019Финансы
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Президент просит депутатов рассмотреть этот законопроект как неотложный.
Зеленский определил этот проект закона как неотложный / фото УНИАН
Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за обретение таких активов.
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Соответствующий законопроект №1031 зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа.
Зеленский определил этот законопроект как неотложный.
На настоящее время текст документа на сайте Верховной Рады отсутствует.
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