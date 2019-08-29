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Зеленский внес в парламент законопроект о конфискации незаконных активов должностных лиц

17:03, 29 августа 2019
Финансы
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Зеленский определил этот проект закона как неотложный / фото УНИАН

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за обретение таких активов.

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Соответствующий законопроект №1031 зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа.

Зеленский определил этот законопроект как неотложный.

На настоящее время текст документа на сайте Верховной Рады отсутствует.

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Теги: #Верховная Рада