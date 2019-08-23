Зеленский ожидает продолжения финансовой поддержки со стороны Всемирного банка

Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и проинформировал о шагах, которые запланированы в реформировании страны.

Президент Владимир Зеленский обсудил с делегацией Всемирного банка запланированные в Украине реформы и дальнейшее сотрудничество.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Мелпасом.

Так, Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и проинформировал о шагах, которые запланированы в реформировании страны. «Мы - другая команда. У нас совершенно нет времени. Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее», - подчеркнул президент.

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Глава государства отметил, что 5 сентября начнет работу новосозданный Антикоррупционный суд. Зеленский также отметил важность принятия земельной реформы, развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства, добавили в пресс-службе.

«Президент выразил надежду на продолжение финансовой поддержки и технической помощи курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка», - говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства пригласил представителей Всемирного банка на инвестиционный форум, который состоится в Мариуполе.