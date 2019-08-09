Первое заседание Рады нового созыва состоится 29 августа

Соответствующее решение было принято на заседании Подготовительной депутатской группы.

29 августа состоится торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва и первое пленарное заседание ВР девятого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Подготовительной депутатской группы.

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Представитель «Слуги народа» Дмитрий Разумков отметил, что ближайшими датами, когда может быть проведено такое заседание, являются 27 или 29 августа, но «Слуга народа» предлагает его провести 29 августа.

В свою очередь, представитель «Европейской солидарности» Артур Герасимов высказался за 3 сентября, а представитель «Официальной платформы - За жизнь» Сергей Левочкин - по 20 августа.

Предложения были поставлены на голосование в порядке поступления и участники заседания поддержали дату 29 августа.