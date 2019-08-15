Более 20 компаний Украины уклонились от вхождения в Реестр крупных налогоплательщиков

Как объясняют эксперты, таким компаниям легче проводить налоговые манипуляции, оставаясь в налоговых инспекциях на местах.

В этом году сложилась абсурдная ситуация: 21 компания из списка крупных налогоплательщиков Украины объявили о своей ликвидации. Но на самом деле, ни о какой ликвидации речь не идет. Просто таким образом эти компании уклоняются от попадания в Офис крупных налогоплательщиков Украины при Государственной фискальной службе и пытаются остаться при своих налоговых инспекциях на местах.

Об этом свидетельствует информация из официального ответа Министерства финансов Украины на запрос народного депутата Украины, сообщает Апостроф.

Так, по данным Минфина, в сентябре прошлого года из уже утвержденного Реестра крупных налогоплательщиков Украины были исключены 26 компаний. Такое решение было принято в рамках приказа ГФС №617 от 26.09.2018 г.

Официальная причина исключения из Реестра - якобы по данным компаниям была начата процедура ликвидации или реорганизации.

В то же время, анализ Единого государственного реестра предприятий и организаций показывает, что из 26 упомянутых компаний лишь 5 реально пребывают в стадии ликвидации.

"Ситуация интересная: некоторые компании пытаются всеми силами избежать попадания в Офис крупных налогоплательщиков, несмотря на то, что явно в него должны попасть по показателю годового оборота. Но, видимо, им комфортнее оставаться работать при своих уже "прикормленных" налоговых инспекциях" - объясняет эту странную ситуацию эксперт Института законодательства при Верховной Раде Украины, профессор Валерий Воротин.

По его словам, такие компании опасаются гораздо более высокого уровня прозрачности налогового администрирования, который демонстрирует Офис крупных налогоплательщиков.

"В Офисе все как на ладони - сколько заработал, сколько заплатил. А вот на местах возможны манипуляции. К примеру, одна табачная компания в Западной Украине уже раз десять проходила процесс ликвидации, меняла юридические лица - в том числе для того, чтобы не попасть в Офис крупных налогоплательщиков. При том, что компанию подозревают в серьезных налоговых махинациях, проводились обыски, но местная налоговая продолжает им присылать "почетные грамоты" "честных налогоплательщиков" - рассказывает Валерий Воротин.

Напомним, что в конце 2017 г. Верховная Рада установила критерии для попадания в Реестр крупных налогоплательщиков. Крупными считаются те плательщики налогов, которые за последние 4 квартала показали оборот более 50 млн. евро или чьи платежи в государственный бюджет Украины за такой же период превысили 1 млн. евро.