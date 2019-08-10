В "Слуге народа" пообещали вскоре представить решение против злоупотреблений ФЛП

По словам будущего нардепа от "Слуги народа", одной стороны, следует обеспечить возможность ФЛП работать на упрощенной системе, а с другой - исключить возможность уклонения от налогообложения.

В ближайшее время в Украине начнут бороться с уклонением от уплаты налогов через использование физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом заявил депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире "Украинского радио".

"Речь идет о так называемых лицах-предпринимателях и о едином налоге. Более того, мы брали на себя обязательства не менять налоговый режим - не повышать ставки, и сокращать лимиты операций для ФЛП по единому налогу. Но проблема этого режима в том, что им, кроме малых предпринимателей, пользуется средний и крупный бизнес. Зайдите в любой ресторан Киева, и вам на алкогольные напитки принесут чек от ООО или какого-то юрлица, а на еду - от ФЛП. О чем это говорит? О массовом уклонении от уплаты налогов с использованием ФЛП. Зайдите в ювелирный магазин, магазин электроники. Все на ФЛП", - сказал он.

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По словам Гетманцева, и президент, и партия "Слуга народа" последовательно поддерживают упрощенный режим.

"Мы должны, с одной стороны, обеспечить возможность ФЛП работать на этой системе, а с другой - исключить возможность уклонения от налогообложения. Мы рассматриваем, возможно ли сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, нужно ли внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров. Чтобы это было понятно, для всех доступно и не вызывало сомнений, что так делать нельзя", - добавил избранный депутат.

Кроме этого Гетманцев отметил, что решение проблемы будет представлено в течение месяца - до начала работы нового парламента.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года Минсоцполитики предложило жестко ограничить использование физических лиц-частных предпринимателей вместо полноценного найма на работу. В опубликованном министерством законопроекте установлено семь критериев, совпадение по трем из которых дает основание считать отношения трудовыми.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал провести широкое обсуждение законопроекта Минсоцполитики с привлечением экспертов и профильных ассоциаций.