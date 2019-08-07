НБУ будет бороться со скрытыми комиссиями и обманчивой рекламой: создали новое подразделение

Нацбанк планирует полноценный запуск функции защиты прав потребителей финуслуг с 2020 года

Национальный банк Украины планирует полноценный запуск функции защиты прав потребителей финансовых услуг с 2020 года.

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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор утвердит соответствующие нормативные документы до конца сентября, после чего у участников рынка будет 3 месяца для дополнительной настройки веб-сайтов и изменения маркетинговых материалов.

По информации НБУ, новые требования обяжут финучреждения раскрывать на сайтах и в рекламе достоверную информацию о своих продуктах и предупреждать клиента о возможных рисках, а также обеспечить работу удобных инструментов для сравнения стоимости услуг (калькулятор, примеры).

По словам главы регулятора Якова Смолия, финансовый сектор нуждается в эффективном механизме защиты прав клиентов банков.

"Для комплексного осуществления этой функции мы создали новое подразделение в Национальном банке – управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет заниматься защитой прав клиентов и работать над развитием клиентоориентированного регулирования", – подчеркнул председатель НБУ.

В НБУ назвали основные нарушения при предоставлении финуслуг клиентам, в том числе навязывание услуг третьих лиц, обманчивый расчет процентной ставки (сокрытие тарифов и комиссий), а также ложная реклама.

"Обманчивая реклама и скрытые комиссии в краткосрочной перспективе позволяют банкам получить прибыль, однако в долгосрочной – разрушают доверие населения к банковской системе. Такая ситуация не способствует росту экономики и восстановлению кредитования. Именно поэтому мы планируем установить требования к раскрытию информации банками на их сайтах и в рекламе", – отметила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк разработал и представил для публичного обсуждения концепцию защиты прав потребителей финансовых услуг, которая предусматривает создание в НБУ нового подразделения по защите прав клиентов финучреждений, ужесточение требований к раскрытию информации об услугах, новый порядок рассмотрения обращений граждан и надзор за рыночным поведением финучреждений.