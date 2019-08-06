Bloomberg: Богатейшие люди мира потеряли 117 миллиардов долларов за день

Напряжение в отношениях между США и Китаем бьет по фондовой бирже.

500 самых богатых людей Земли потеряли 2,1% своего коллективного богатства лишь за понедельник. Причиной стало крупнейшее падение акций США в этом году. 21 участник индекса Bloomberg Billionaires Index потерял миллиард долларов или больше из-за того, как инвесторы отреагировали на обострение напряженности между США и Китаем.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что основатель Amazon Джефф Безос понес наибольшие потери. Его богатство сократилось на 3,4 миллиарда долларов из-за падения акций его онлайн-платформы розничной торговли. Но он все равно остается самым богатым человеком в мире с состоянием в размере 110 миллиардов долларов.

Читайте такжеВ Украине начали торговать облигациями правительства США

Потери стали резким поворотом для самых богатых людей мира, которые до этого времени наблюдали стабильный рост. Другие силы тоже навредили доходам на протяжении последних недель. Элиты Гонконга ощущают боль от девяти недель протестов, которые заблокировали финансовые узлы города, создав давление на экономический рост и обвалив цены на местные акции. Общее состояние 10 богатейших магнатов, которые получат доходы от компаний, торгующих акциями на бирже в Гонконге, обвалились на 19 миллиардов долларов с 23 июля.

Однако, даже после потерь в понедельник 500 человек индекса Bloomberg контролируют почти 5,4 триллиона долларов. А это на 11% больше, чем они имели по состоянию на первое января этого года.