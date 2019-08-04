Акции протеста в Гонконге: полиция применила слезоточивый газ против участников

Десятки тысяч человек выступили против изменения закона об экстрадиции в Гонконге.

Десятки тысяч человек в Гонконге вышли в субботу, 3 августа, на протесты против изменения закона об экстрадиции. Часть демонстрантов осадили полицейский участок в районе Чимсачей, они бросали в сторону здания кирпичи и исписывали его краской. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

По данным агентства AP, вещество распылили несколько раз, пишет DW.

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Протестующие также ненадолго блокировали тоннель Кросс-Харбор, который связывает Гонконг с полуостровом Коулун. Участники акции позднее перешли в торговый район Конкок, несколько демонстрантов сняли флаг Китая с флагштока, сообщает AP.

Протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Демонстранты выступают против намерения правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР. Законопроект отложили, но окончательно не отозвали.

Китай, которому Гонконг был передан в 1997 году, заверил Великобританию, что сохранит на этой территории основные права человека, такие, как свобода слова и печати, на протяжении как минимум 50 лет. Усилившееся оппозиционное движение в Гонконге обвиняет правительство автономии в том, что оно, по их мнению, все больше нарушает принцип "одна страна, две системы".