Бизнес назвал приоритеты для новоизбранного парламента

Это противодействие теневой экономике, продолжение гармонизации законодательства Украины с нормами Евросоюза, налоговое регулирование, таможня, инфраструктура, новые технологии, человеческие и природные ресурсы.

Европейская Бизнес Ассоциация призвала новоизбранную Верховную Раду обратить внимание на восемь приоритетов, урегулирование которых создаст более качественные условия для работы бизнеса и улучшит инвестиционный климат в Украине.

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Как сообщили в пресс-службе ассоциации, среди этих приоритетов противодействие теневой экономике, продолжение гармонизации законодательства Украины с нормами Евросоюза, налоговое регулирование, таможня, инфраструктура, новые технологии, человеческие и природные ресурсы.

Для противодействия теневой экономике в ассоциации считают целесообразной тотальную фискализацию, а также внедрение новейших технологий РРО, защиту прав интеллектуальной собственности, повышение ответственности за невыдачу фискальных чеков, популяризацию безналичных расчетов, диджитализацию процессов коммуникации между бизнесом и властями, создание цивилизованного рынка электронной коммерции, борьбу с фальсификатом, в частности, пищевых продуктов.

В рамках гармонизации законодательства Украины с нормами ЕС в ассоциации рекомендуют урегулировать вопрос рыночного надзора, ввести европейский способ обращения с отходами, а также не допустить фактической отмены защиты прав интеллектуальной собственности для средств защиты растений посредством внедрения механизма так называемого "экспериментального исключения".

В контексте доступа к новейшим технологиям, по мнению ассоциации, следует предоставить доступ украинским аграриям к самым современным технологиям защиты урожая, а также отменить некоторые ограничения относительно клинических испытаний, декриминализировать клинические исследования.

Для ускорения прохождения таможенного оформления грузов при осуществлении экспортно-импортных операций в ассоциации считают целесообразным наряду с "единым окном" обеспечить функционирование института авторизованного экономического оператора и внедрять новую компьютеризированную систему транзита.

Для снижения фискального давления на бизнес в ассоциации рекомендуют отменить штрафные санкции за несвоевременную регистрацию налоговой накладной, штрафов за самостоятельное уточнение отчетов о контролируемых операциях, но при этом вернуть "старые" суммы НДС, сформированные до 1 февраля 2016 года.

В рамках развития инфраструктуры ассоциация предлагает для привлечения частных инвестиций в сферу логистики ввести одну из самых распространенных форм государственно-частного партнерства в мире – концессию и одновременно создать Комиссию по вопросам регулирования транспорта.

В контексте развития человеческих ресурсов в ассоциации рекомендуют принять более современный трудовой кодекс, а также урегулировать вопрос трудоустройства иностранцев.

В направлении развития природных ресурсов ассоциация рекомендует внедрить национальную лесную политику, а также разработать новый кодекс о недрах и запустить цивилизованную систему рыночных отношений с земельными ресурсами.

"Это далеко не исчерпывающий перечень предложений, ведь многое еще надо сделать в контексте борьбы с коррупцией, реформы судебной ветви власти и правоохранительных органов. Поэтому, надеемся, новоизбранная Верховная Рада прислушается к голосу прозрачного и законопослушного бизнеса и уже с первых дней работы начнет эффективно взаимодействовать с его представителями", - отметили в ассоциации.

Как сообщал УНИАН, в Украине 21 июля состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Центральная избирательная комиссия еще не огласила официальные результаты. Согласно данным Национального экзит-пола, в парламент проходят пять партий - "Слуга народа" с 44,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.