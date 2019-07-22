ЦИК обработала более 70% протоколов: какие партии проходят в Раду

Первенство уверенно удерживает "Слуга народа", второе и третье место занимают ОПЗЖ и "Европейская солидарность".

По результатам обработки более 70% протоколов лидеры голосования на парламентских выборах не изменились. Первенство удерживает Партия «Слуга народа» – за нее проголосовали 42.68% избирателей (4 252 965 голосов).

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Соответствующие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Второе место занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь", ее поддержали 13.04% (1 300 040 голосов).

Третье место удерживает партия «Европейская солидарность» (8.41% – 838 569 голосов).

Четвертое место – «Батькивщина» (8.03%, 800 672 голосов).

Пятое место – партия «Голос» (6.17%, 614 811 голосов).

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.

Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Родина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.