Fitch подтвердило рейтинг "ПриватБанка"

Весь объем проблемных кредитов банка компаниям бывших собственников полностью обеспечен.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента "ПриватБанка" в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

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Как сообщили в банке со ссылкой на данные Fitch, рейтинг жизнеспособности (VR) и поддержки (SRF) также подтвержден на уровне, соответственно, "b-" и "B-", а рейтинг SRF отражает мнение Fitch о потенциальной государственной поддержке банка при ее необходимости.

Отмечается, что краткосрочные рейтинги в иностранной валюте подтверждены на уровне "B", а национальные долгосрочные рейтинги - на уровне "AA (ukr)", что отражает высокую кредитоспособность банка по отношению к другим банкам в пределах Украины.

Аналитики Fitch Ratings отмечают, что весь объем проблемных кредитов банка, связанных с компаниями его бывших собственников, полностью обеспечен, при этом положение с ликвидностью банка укрепляется благодаря росту доходов от розничного банкинга и рентабельности.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.