"ПриватБанк" с начала года рекордно увеличил прибыль

Показатель чистой прибыли "ПриватБанка" за первое полугодие в размере 18,3 миллиарда гривень является рекордным показателем за всю историю банка.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" в январе-июне 2019 года получил 18,3 миллиарда гривень чистой прибыли, что является рекордным показателем за всю историю банка и в 2,6 раза превышает прибыль по итогам первого полугодия 2018 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ПриватБанка" со ссылкой на председателя правления банка Петра Крумханзла.

Согласно сообщению, чистый процентный доход банка за указанный период составил 9,8 миллиарда гривень, чистый комиссионный доход – 8,5 миллиарда гривень.

"Высокая эффективность работы банка уже получила признание на международном уровне. Согласно данным британского The Banker, "ПриватБанк" вошел в топ-10 успешных финучреждений мира, показавших лучшую динамику перехода от убытков к прибыли", - цитирует пресс-служба главу правления банка.

Также сообщается, что с начала года прирост кредитного портфеля малого и среднего бизнеса составил 1,5 миллиарда гривень, рост кредитного портфеля физлиц – 4,1 миллиарда гривень.

По данным пресс-службы, суммарный прирост средств клиентов в январе-июне составил 7,7 миллиарда гривень – до 219 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

По итогам 2018 года банк получил 11,7 миллиарда гривень прибыли против почти 23 миллиарда гривень убытка в 2017 году.