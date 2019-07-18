Нацбанк повысил прогноз роста экономики Украины

Прогноз по инфляции на текущий год остался неизменным – на уровне 6,3%.

Национальный банк повысил прогноз по росту реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

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Согласно материалам НБУ, также повышен прогноз на 2020 год – до 3,2% с 2,9%, прогнозируемых ранее, в то время как прогноз на 2021 год остался неизменным – 3,7% роста.

По оценкам регулятора, рост экономики Украины улучшится за счет устойчивого внутреннего спроса, лучших условий торговли и ожидаемого роста урожая зерновых.

Сдерживающими факторами роста ВВП Украины в ближайшие годы в НБУ назвали низкую экономическую активность в мире и сокращение объемов транзита газа в Европу с 2020 года из-за строительства обходных газопроводов.

По информации НБУ, прогноз по инфляции в Украине остался неизменным: 6,3% в текущем году и по 5% в 2020 и 2021 годах.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее, или до пятилетнего минимума.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в текущем году на 2,7% при инфляции 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%, а рост потребительских цен – до 7,2%.