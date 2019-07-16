Курорт "Прикарпатье" хотят повторно "пустить с молотка"

Фонд госимущества вновь выставил на продажу оздоровительный комплекс по стартовой цене 64,4 миллиона гривень.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизацию через аукцион оздоровительный комплекс "Прикарпатье" в Яремче, находящийся на балансе Национального банка Украины, со стартовой ценой 64,4 миллиона гривень.

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Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров, шаг аукциона - 644,9 тысячи гривень, а сам он состоится 13 августа этого года в системе "ProZorro.Продажи".

"Это уже не первая попытка продать "Прикарпатье". Оздоровительный комплекс находится в отличном состоянии, под охраной и поддерживается в надлежащем техническом состоянии, зимой отапливается", - отметил Трубаров.

Комплекс является объектом незавершенного строительства со степенью готовности 96%.

По словам главы фонда, первая очередь строительства – здание корпуса №2 – полностью завершена, укомплектована мебелью, сантехникой, освещением. Однако остается проложить внешний канализационный трубопровод (около 200 метров), из-за чего здание не может эксплуатироваться. Само здание состоит из пяти двухуровневых номеров и трех апартаментов. Здание построено по индивидуальному проекту. Общая площадь - 2029,75 кв. м.

"Вторая очередь строительства – это строительство контрольно-пропускного пункта и подземных очистных сооружений, а также реконструкция открытого водоема, которую инвестор должен завершить в течение одного года и ввести комплекс в эксплуатацию. Оздоровительный комплекс "Прикарпатье" расположен на земельном участке общей площадью 2,7 га", - добавил Трубаров.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины осенью прошлого года уже выставлял на продажу комплекс "Прикарпатье" со стартовой ценой 64,3 миллиона гривень. Аукцион по продаже объекта должен был состояться в конце октября.