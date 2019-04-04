В Фонде госимущества похвастались успехами приватизации-2019

Поступления от приватизации в Украине с начала года составили 184 миллиона гривень.

Поступления в государственный бюджет от приватизации в январе-марте текущего года составили 184 миллиона гривень, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

"Кстати, именно первый квартал 2018 года завершил старые процедуры приватизации, потому что, начиная с 7 марта прошлого года, вступил в силу новый закон о приватизации, и она пошла совершенно по новым, прогрессивным, европейским правилам. За все время малой приватизации, а она стартовала осенью 2018 года, продано государственного имущества на сумму почти 450 миллионов гривень", - написал он.

Трубаров отметил, что наиболее дорогие, конкурентные и инвестиционно привлекательные предприятия так и остаются не переданными министерствами в Фонд госимущества.

"А это 29 объектов малой приватизации, которые можно успешно продать и которые могли бы эффективно работать с новым владельцем, платить налоги и создавать новые рабочие места", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 2 января Фонд госимущества утвердил перечень объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2019 году.

В него вошли новые объекты и те, которые не успели приватизировать в прошлом году. В целом, это 792 объекта, из которых 48 – пакеты акций, 92 – единые имущественные комплексы, 190 – объекты незавершенного строительства, 402 – отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривень.

Поступления от малой приватизации в Украине в январе-феврале 2019 года составили 150 миллионов гривень.