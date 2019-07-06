У Зеленского подчеркнули, что Украина превратилась в «мировой хаб» по контрабанде сигарет в Европу

Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук отметил, что из-за недостаточных усилий таможенников по борьбе с контрабандой Украина имеет негативный имидж в ЕС.

Украина превратилась в «мировой хаб» по контрабанде сигарет в Европу.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил во время совещания президента Украины Владимира Зеленского с таможенниками в Ужгороде.

Гончарук отметил, что из-за недостаточных усилий таможенников по борьбе с контрабандой Украина имеет негативный имидж в ЕС.

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«Мы попытаемся поделиться лишь отдельными очерками того, как мы это видим, чтобы вы понимали, как это выглядит со стороны. Это выглядит так, что Украина превратилась в мировой хаб по поставкам нелегальных сигарет в Европу. Это выглядит так, что из Китая, из Эмиратов через Одессу, из Беларуси, из Молдовы, с неподконтрольных территорий через Украину, как через дикую землю, в Европу идут нелегальные сигареты. Будут ли нас после этого уважать наши европейские коллеги, можем ли мы вообще рассчитывать на нормальный разговор с ними - вопрос риторический», - сказал он.

По словам Гончарука, руководство страны знает, через какие области идет контрабанда, а также о ее разновидностях.

«Как мы это видим? Основная масса вот этой контрабандной проблемной истории состоит в мошенничестве, когда человек везет что-то одно, а декларирует что-то другое. Это примерно, по нашим оценкам, они неофициальные, но около 40% всех проблем, которые мы имеем от контрабанды - это эти подделки. Процентов 25% - это «зеленка» так называемая - это через реки, тоннели, через границу дикую. Примерно процентов 20 того, что проходит через контрабанду, - это «пиджаки» и это пустой транспорт, когда ты едешь будто «порожняком», но у тебя все есть», - сказал он.