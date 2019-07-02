Минфин одолжил еще 8 миллиардов гривень

Размещение облигаций в валюте не проводилось.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 8,043 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 105, 210, 343, 455, 770 и 1043 дня с доходностью 17,44%, 17,94%, 18,30%, 18%, 17,95% и 16,95% годовых, соответственно.

Размещение облигаций в валюте не проводилось.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-мае 2019 года привлекло в государственный бюджет 103,7 млрд грн, 1,9 млрд долл. и 41 млн евро.