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В Минэкономразвития похвастались успехами системы Prozorro

16:19, 27 июня 2019
Финансы
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На этой неделе "Прозорро.Продажи" исполняется три года / фото hromadske-zp.tv

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

"На этой неделе "Прозорро.Продажи" исполняется три года. За это время прозрачные аукционы заработали для государства более 17,5 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

Уточняется, что из всех реализованных объектов 82,5% составляют активы банков-банкротов Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 16,9% - имущество государственных и коммунальных предприятий, 0,1% - аренда, 0,4% - коммерческие торги.

Согласно сообщению, на третьем году работы "Прозорро.Продажи" в Украине началась малая приватизация, которая менее чем за год пополнила бюджеты государства на 1,17 миллиарда гривень.

Также сообщается, что в системе уже прошли почти 1000 успешных аукционов по продаже объектов по всей стране, от которых Фонд государственного имущества Украины получит более 510 млн грн, а муниципалитеты - более 660 млн грн.

Как сообщал УНИАН, система Prozorro была распространена в Украине на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тысяч гривень и услуг - более 1,5 миллиарда гривень. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.

Система реализации госимущества "Prozorro.Продажи" начала работу в пилотном режиме в ноябре 2016 года. В апреле 2018 года Министерство экономического развития и торговли создало государственное предприятие по продаже госимущества "Прозорро.Продажи", оформив таким образом пилотный проект "Prozorro.Продажи".

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Теги: #Prozorro#Prozorro.Продажи