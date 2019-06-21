"Укрспирт" получил разрешение на оптовую торговлю и экспорт всех видов этилового спирта

Кабмин уполномочил "Укрспирт" осуществлять экспорт и оптовую торговлю спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного и плодового.

Кабинет министров Украины предоставил разрешение государственному предприятию "Укрспирт" на оптовую торговлю и экспорт всех видов спирта этилового ректификованного с 1 июля 2019 года.

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Соответствующее постановление №521 от 19 июня обнародовано на сайте правительственного портала.

В пояснительной записке к постановлению сказано, что правительство внесло изменение в постановление Кабинета министров от 28 июля 2010 года №672 "О создании Государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности" в части расширения полномочий госпредприятия "Укрспирт" для осуществления оптовой торговли и экспорта всех видов спирта этилового ректификованного, что будет способствовать повышению эффективности функционирования предприятия.

Таким образом, Кабмин уполномочил "Укрспирт" осуществлять экспорт и оптовую торговлю спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного и плодового.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта», руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда. Кабмин подал инициативу об исключении госкомпании из списка запрещенных к приватизации компаний в мае 2016 года, но Верховная Рада пока не приняла решение по этому вопросу.