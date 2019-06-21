В Нацбанке назвали основной драйвер роста экономики Украины

Регулятор отмечает, что расширение спроса происходило быстрее, чем ожидалось.

Основным драйвером роста реального ВВП Украины в первом квартале 2019 года на 2,5% в годовом выражении ожидаемо оставался внутренний спрос, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Согласно сообщению, расширение внутреннего спроса происходило быстрее, чем ожидалось.

Отмечается, что фактические темпы роста экономики страны в первом квартале соответствуют оценке регулятора, опубликованной в инфляционном отчете за апрель.

Также сообщается, что обновленный макроэкономический прогноз НБУ объявит в ходе предстоящего пресс-брифинга по вопросам монетарной политики 18 июля.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики Украины улучшила показатель роста реального ВВП Украины в первом квартале 2019 года до 2,5% в годовом выражении с 2,2% по оперативным оценкам.

В 2018 году рост экономики Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в текущем году на 2,7%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.