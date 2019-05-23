Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году
12:42, 23 мая 2019Финансы
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При этом Всемирный банк оценил рост реального ВВП Украины в 2018 году в 3,3%.
Иллюстрация REUTERS
Один из ключевых кредиторов Украины – Всемирный банк подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019 году на уровне 2,7%.
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Об этом на пресс-конференции сообщила директор Всемирного банка (ВБ) по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
"В 2018 году рост ВВП составил 3,3%... В 2019 году рост замедлится. Мы прогнозируем рост ВВП на 2,7% в 2019 году", - сказала Кахконен.
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