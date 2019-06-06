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Рост цен в Украине ускорился - НБУ

14:13, 06 июня 2019
Финансы
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В Украине ускорился рост цен / фото УНИАН

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Как говорится в материалах НБУ, это ускорение обусловлено прежде всего временными факторами, включая рост цен на отдельные виды овощей и топливо. 

Нацбанк ожидает, что во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая и удешевления энергоресурсов на мировом рынке.

В НБУ напомнили, что обнародованный в апреле макроэкономический прогноз предусматривал постепенное замедление инфляции до 6,3% на конец 2019 года и до 5% на конец 2020 года.

Показатели инфляции в мае по своим оценкам Нацбанк не приводит.

Официальные данные Госстата по инфляции в мае также пока не обнародованы.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2019 года в годовом выражении ускорилась до 8,8%. Наибольший рост цен зафиксирован на овощи – 47,1%.

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Теги: #Нацбанк#инфляция в Украине