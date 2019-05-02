Гривня за апрель укрепилась к доллару на 2,6%

Всего с начала этого года гривня выросла к доллару на 4,3%.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за апрель выросла к доллару США на 2,6% - до 26,49 грн/долл.

Как сообщается на сайте НБУ, за этот период гривня выросла к евро на 3,5% - до 29,49 грн/евро.

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Согласно приведенным данным, с начала года, за январь-апрель, гривня выросла к доллару на 4,3%, к евро - на 7%.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,69 грн/долл. на 1 января 2019 года.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.