В четверг в Украине заметно подорожает валюта
17:58, 22 мая 2019Финансы
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Официальный курс НБУ на 23 мая: 100 USD – 2630,4698 гривни; 100 EUR – 2938,4978 гривни.
Завтра в Украине подорожают доллары и евро / фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2630,4698 (22 мая – 2611,2451)
100 EUR – 2938,4978 (22 мая – 2914,4107)
Как сообщает УНИАН, сегодня, 22 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,26/26,30 гривни/доллар, что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,33/29,37 гривни/евро, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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