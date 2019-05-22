В четверг в Украине заметно подорожает валюта

Официальный курс НБУ на 23 мая: 100 USD – 2630,4698 гривни; 100 EUR – 2938,4978 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2630,4698 (22 мая – 2611,2451)

100 EUR – 2938,4978 (22 мая – 2914,4107)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 22 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,26/26,30 гривни/доллар, что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,33/29,37 гривни/евро, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.