В России могут запретить выпуск сувенирных денег

В Банке России считают, что деньги, копирующие настоящие, - риск для финансовой системы и для граждан.

Банк России предлагает ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот, которые полностью идентичны по внешнему виду с настоящими деньгами.

Читайте такжеВ России мужчина сжег полтора миллиона рублей в чайнике

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда ЦБ РФ Ольгу Скоробогатову.

"Деньги, копирующие настоящие, мы считаем, что это риск для финансовой системы и для граждан, потому что они могут использоваться иногда для каких-то мошеннических операций. Мы сейчас работаем с коллегами над тем, каким образом предусмотреть ответственность за использование банкнотоподобных изделий. Будут законодательные, нормативные условия, при которых выпуск банкнотоподобных экземпляров будет либо запрещен, либо будет установлена ответственность", - сказала она.

При этом первый зампред уточнила, что речь не идет о запрете сувенирной продукции, которая как-либо внешне отличается от настоящих купюр, например, размером.