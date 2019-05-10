Первые инициативы команды Зе: амнистия капитала и всеобщее декларирование

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского озвучила свои первые экономические шаги – налоговая амнистия капитала и всеобщее электронное декларирование. Эта инициатива вызвала немалый общественный резонанс, хотя назвать ее неожиданностью нельзя - эти действия были выписаны в предвыборной программе Зеленского, за которого проголосовали 73% избирателей. А значит, его идеи одобрило большинство украинцев.

По словам советника нового главы государства по экономике, финансам и налоговым вопросам Даниила Гетьманцева, уже разработан соответствующий законопроект. В нем, кстати, уточнено, что от всеобщего декларирования планируется освободить тех граждан, которые получают доходы исключительно от государства. Речь, в том числе, идет о неработающих пенсионерах. Что касается граждан, которые трудятся за границей, Гетьманцев уточнил: их не будут обязывать декларировать доходы, так как они платили налоги не в Украине.

«Всеобщее декларирование по нашему предложению не касается тех, кто получает доходы только от государства. В нем просто нет смысла. Тем самым, что налогоплательщик не подает декларацию, он подтверждает, что никаких других доходов у него нет. Возможно, для кого-то это будет новостью, но обязанность подавать декларацию - это наша с вами конституционная обязанность (ст. 67 Конституции)», - написал он на своей странице в Facebook.

Гетьманцев также акцентировал на том, что в такой способ, в первую очередь, планируется нивелировать возможность уклонения от налогообложения крупного бизнеса и олигархов: «Как? Автоматический обмен налоговой информацией, имплементация в законодательство Украины плана BEPS, трансфертное ценообразование, реальные изменения на таможне, ответственность за незаконное обогащение и т.д. Это - крупными мазками. Велосипед никто не изобретает. Все эти меры известны. Нужна лишь политическая воля их реализовать».

Что касается налоговой амнистии, то она, по словам Гетьманцева, будет касаться «всех, но не чиновников», потому что они «уже давно вывели свои капиталы и подают электронные декларации». Он также подчеркнул, что в проекте закона написано, что на доходы, полученные преступным путем, амнистия не распространяется.

«И, если некий условный коррупционер воспользуется амнистией, а потом будет доказано, что он является преступником, деньги будут конфискованы. По уголовному кодексу», - пояснил Гетьманцев.

Он убежден, что всеобщее декларирование - это мера, выходящая далеко за пределы налоговой системы как таковой, она, в числе других мер, влияет на формат взаимоотношений государства и гражданина. Всеобщее декларирование – это возможность, в частности, внедрения посемейного налогообложения доходов (как альтернативы), а также максимального использования налоговых вычетов (налоговых скидок), когда налогоплательщик, учитывая собственные доходы и расходы на протяжении года, сможет существенно уменьшить сумму налога к платежу.

Идея всеобщего декларирования и амнистии капитала, которые, в теории, призваны побороть коррупцию и вывести экономику из тени, обсуждалась в Украине много раз, но реализована никогда не была. Правда, ряд законов с упором «начать жизнь с белого листа» все-таки приняты. Так, согласно закону «О валюте и валютных операциях», принятому в 2018 году и вступившему в силу в феврале 2019 года, правительство и Нацбанк обязаны до конца августа разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об одноразовом декларировании активов граждан. Кроме того, в «Среднесрочном плане приоритетных действий правительства до 2020 года» была выписана задача «внедрить общее декларирование доходов и расходов физлиц и налогового контроля за соответствием доходов и трат граждан с использованием непрямых методов».

Таким образом, команда Зеленского действительно не выдумывает ничего нового, а идет по уже намеченному плану. Единственное, что ранее он никогда не выполнялся. Хотя мировая практика доказывает его целесообразность.

Амнистия и декларации - у них

Всеобщее декларирование в качестве налогового контроля реальных доходов населения применяется во многих странах. Оно давно работает в США, Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Дании, Австралии, Чехии, Италии, Новой Зеландии, Сингапуре, Швейцарии и Чили. Но при этом в каждой отдельно взятой стране предусматриваются налоговые льготы с учетом возраста, семейного положения, профессиональной деятельности и целей расходов. Кроме того, по сей день там ведется агитационная политика – разъяснение. Это и социальная реклама, и пояснительная работа. Печатаются разнообразные брошюры, объясняющие, как и в какой последовательности нужно заполнять декларации. И это – миллионные бюджетные суммы. В США и Европе для составления декларации используются методические рекомендации. Все работает по принципу step by step - «шаг за шагом», с использованием определенного программного обеспечения.

В этой связи, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин предупреждает – нужно для начала рассчитать все затраты, а потом уже действовать: «Всеобщее декларирование - обычная мировая практика. С одной стороны, это - большой плюс, так как повышает прозрачность системы налогообложения и тщательнее позволяет администрировать систему. С другой стороны - это довольно большие затраты на управление такой системой: проверки, поддержание ее в актуальном статусе. Для такой страны как США общее декларирование – практичный вариант. Что касается Украины, то нужно еще посчитать, не станут ли затраты на создание системы больше, чем эффект от ее внедрения».

Еще один важный момент западной практики - физические лица не должны представлять декларацию, если их доходы не превышают определенную, свободную от налогообложения сумму. Есть и такая процедура как предварительная декларация, включающая доходы и имущество, полученные от третьих лиц – наследство, дарственная. Затем следует подтверждение от налоговых органов и разъяснения граждан о доходах.

Главное новшество команды Зе - амнистия капитала, на что так долго не могла решиться украинская власть за все время независимости. У каждой страны был свой путь. Амнистия капитала берет начало в 20-х годах прошлого столетия. В США - после «Великой депрессии» и отмены «Сухого закона», в Европе – после Второй мировой войны, когда были легализованы капиталы Третьего Рейха. Все сводилось к наполнению госбюджетов, погрязших в кризисе вследствие экономического и военного противостояния.

Суть амнистии в следующем: государство прощает своим налогоплательщикам прошлые налоговые «проколы», взамен гражданин получает «чистые» средства. Первым на постсоветском пространстве эту реформу провел Казахстан в 2001 году. За 34 дня на спецсчета 16-ти банков было внесено 480 миллионов долларов. В качестве государственных гарантий были уничтожены налоговые документы налогоплательщиков, добровольно прошедших амнистию.

Налоговые амнистии в последние 50 лет были проведены в США, Франции, Бельгии, Италии, в Аргентине, Индии и Колумбии. Итоги лучшей из них были в Испании – налоговая «нагрузка» была полностью исключена. Всем желающим «очиститься» было предложено вложить деньги в специальный государственный фонд – на пять лет и под определенный процент. В это время деньгами распоряжалось государство. По прошествии пяти лет людям возвращали их деньги с процентами, и они могли распоряжаться ими, как угодно.

В Италии налоговые амнистии проводились настолько часто, что Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее развитых стран мира, в 2004 году настоятельно рекомендовала Риму отказаться от этой практики, дабы не подорвать глобальную систему налогообложения.

В США амнистия капитала проводится в каждом отдельном штате. На сегодняшний день таких практик уже более сотни. Принцип заключается в следующем: если в указанные сроки граждане сами заявят о ранее неуплаченных ими налогах, то штрафные санкции к ним могут быть минимальными или вообще отменены. Иначе – уголовная ответственность.

Самая провальная амнистия капитала состоялась в Грузии во время правления тогдашнего президента страны Михаила Саакашвили. Он лично ознакомил бизнесменов с условиями «реформы»: каждый мог открыто заявить, какими финансовыми средствами и имуществом он располагает, после чего внести в бюджет 1% от общей суммы. После этого снималась ответственность. Грузинский лидер тогда пообещал, что вся налоговая документация бизнеса будет уничтожена. Но вместо ожидаемых поступлений в размере 4 млн долларов, от амнистии в государственную казну поступили лишь 35 тысяч долларов. Деньгами с бюджетом поделились всего 8 бизнесменов.

Тогда эксперты заявляли, что амнистия провалилась не потому, что соответствующий закон был неполноценным, а из-за недоверия бизнеса государству.

Украинские эксперты тоже полагают, что в нашей стране новшества не сработают, если не будет полностью искоренена нынешняя коррупционная госсистема.

Налоговая рулетка

Замглавы Стратегической группы советников при Кабмине Павел Кухта считает, что амнистия капитала, то есть легализация доходов – концептуально правильная идея. Но чтобы начать жить с чистого листа, нужна новая система, дабы люди могли и после легализации жить «по белому».

«Идея имеет право на жизнь, но только в комбинации с системными глубокими реформами. Это касается и всеобщего декларирования, жесткого метода непрямого контроля имущественного состояния граждан. Причем не понятно, почему декларация не должна касаться госслужащих. Какая же она тогда будет всеобщей? Но сама по себе декларация будет приучать граждан к общению с государством в плане налогов. В Европе, США все граждане давно заполняют декларации, хотя и не любят это делать. Украинцы сейчас совсем не понимают, какие именно налоги они платят и зачем, не осознают базовые вещи во взаимоотношениях с государством. Декларирование все расставит на свои места, оно имеет право на жизнь. Это касается и амнистии капитала. В стране с большим шлейфом незаконной деятельности необходима легализация доходов, нужно некое подведение черты. С другой стороны, все деньги уже давно легализованы, то есть срок давности может не дать сработать этому принципу. Хотя именно от механизма амнистии будет зависеть легализация украденных из бюджета денег, а также криминальных, то есть коррупционных средств», - отменил эксперт.

По его словам, идея состоит не в том, чтобы средства были выведены из тени, а в том, чтобы люди потом жили честно, соблюдая законы. Для этого необходимо, чтобы сама госсистема четко работала.

«Если говорить о налогах, то ГНС должна быть полностью реформирована. А говорить о легализации без параллельной кардинальной реформы налоговой и таможни не приходится, так как если все останется на нынешнем уровне, то деньги снова уйдут в тень. Кроме того, есть еще одна проблема: зачастую, в Украине деньги прячут не столько, чтобы не платить налоги, сколько для защиты своей собственности в такой специфической форме. Люди просто не уверены, что их деньги в украинской юрисдикции защищены из-за того, что наши правоохранительные органы и суды предельно коррумпированы и в принципе не действуют по закону. Именно поэтому большие суммы денег не чувствуют себя в безопасности, их в любой момент, по незаконному решению суда, могут изъять. В связи с чем их и выводят в офшоры. А если даже кто-то держит их в Украине, то только в том случае, если их владелец обладает большой политической силой и связями, чтобы оплачивать лояльность власти, создание и работу коррупционных схем. Соответственно, без реформирования базовых вещей, без реформирования налоговой и таможни, которые не будут выбивать из бизнеса взятки, а будут по закону помогать ему работать, инициатива по легализации ничего не даст. Возможно, кто-то что-то и легализует, но затем все продолжат жить по-старому. Тогда такой шаг будет одноразовым и вряд ли разумным», - отметил Кухта.

Он считает, что нужно полностью поменять руководство налоговой и таможни. Сейчас прошел вменяемый, открытый конкурс на главу ГНС. А вот конкурс по таможне заблокирован судом.

Эксперт акцентирует на том, что результативность идей команды Зеленского будет зависеть от состава нового парламента - насколько он будет готов запустить системные реформы. Еще важный момент – готов ли будет президент «расчистить» суды и прокуратуру от коррупции.

«Зеленскому придется решить для себя, готов ли он начать войну с судебной системой. Иначе легализация доходов не состоится, или легализуют лишь криминальные «черные» деньги. Чтобы инициативы Зеленского реализовались, нужно, чтобы государство работало честно, чтобы соблюдались законы, и никто не злоупотреблял данными украинцев, которые будут раскрыты в электронных декларациях. В Украине это никем не обеспечено. То есть, пока не будут реформированы самые коррупционные структуры – правоохранительная и судебная - проводить амнистию капитала и всеобщее электронное декларирование видится странным. Сейчас это будет смотреться как усиление этих самых коррумпированных сфер, накачивание их полномочиями», - подчеркнул эксперт.

Кухта убежден, что еще одна мера, в противовес заявленных идей, - дерегуляция: отмена никому не нужных законов, дополнительных госорганов, минимизация налогового законодательства, что в гораздо более легкой форме дает такой же эффект, как амнистия капитала и всеобщая декларация. А в Украине, на данный момент, зарегулировано все, что можно.

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что амнистия капитала и всеобщая электронная декларация – достаточно показательная логика. Ведь, в принципе, речь идет о том, что заявлял Зеленский в своей предвыборной президентской программе - посадить коррупционеров и привлечь граждан к ответственности по уплате налогов.

«Амнистия капитала – не новость, она и во время правления Порошенко витала в воздухе. Многие страны проводили ее и не один раз. И не всегда она завершалась положительно. В большей степени, инициативы команды Зеленского касаются бизнеса. Не думаю, что декларирование коснется рядовых граждан с минимальным доходом. Речь идет не о накопленных 20 тысячах гривен, а о миллионных доходах. Именно об их легализации и говорится, но только заработанных без уплаты налогов. Украденных денег это не касается, в отношении них будет уголовная ответственность. Смысл в том, чтобы снизить до минимума налог на доход, и тем самым он легализуется. А потом- живешь с чистого листа, условно, становишься честен», - сказала эксперт.

Что касается своевременности инициатив, то, по словам Томашевской, сейчас президенту нужно продемонстрировать реальные шаги, направленные на изменение страны к лучшему. Демонстрация борьбы с коррупцией, выхода «в белую», очень важны с точки зрения политических шагов. Это - необходимость для Зеленского, особенно, с учетом будущих первых «100 дней» у власти. К тому же, скоро должен заработать Антикоррупционный суд, который в этом плане будет ему в помощь.

«Считаю, если действительно в стране начнется реальная борьба с коррупцией, то следует ожидать массы уголовных дел. И все это связано и с амнистией капитала, и с всеобщим декларированием. Но займет это определенный период времени. Выйти «в чистую» не получится в один миг. Для команды Зеленского важно сейчас запустить сам процесс, проанонсировать коренные изменения. Украина никогда не проводила подобного, а значит это - большой шаг в развитии», - отметила Томашевская.

Что касается объемов будущих поступлений в казну от таких инициатив, по ее словам, их нельзя угадать. Ведь в мире в этом вопросе были и провальные практики.

Несколько иного мнения придерживается Сергей Фурса, специалист Dragon Capital. Он считает, что в целом амнистия капитала и всеобщее декларирование - хорошая инициатива. Но сейчас (особенно, налоговая амнистия) – не ко времени.

«Она противоречит программе сотрудничества с Международным валютным фондом. То есть, идея положительная, но может вызвать недовольство Фонда. Да и вывести «на свет» капитал она не особо сможет. Хотя, не исключено, что некий результат все же будет», - говорит эксперт.

Экономика Украины как никакая другая требует «отбеливания» - более ее половины находится в тени. И если всеобщая декларация доходов и амнистия капитала помогут справиться с этой проблемой, то игра стоит свеч.

Нана Черная