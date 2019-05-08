Новый глава налоговой поддержал идею команды Зеленского о всеобщем декларировании доходов

По его словам, это нужно украинскому обществу, чтобы дальше развиваться.

Назначенный председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов поддерживает идею команды новоизбранного президента Владимира Зеленского о всеобщем декларировании доходов граждан.

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Об этом он сообщил журналистам после сегодняшнего назначения на заседании правительства.

«Это – точка ноль, она украинскому обществу необходима, чтобы шагать дальше. Относительно административной составляющей мы сделаем все возможное с большим акцентом на диджитализацию, на электронный сервис, чтобы это прошло как можно более безболезненно для всех граждан», - сказал он.

Также он высказал мысль о том, что технически эту идею воплотить в жизнь вполне возможно, поскольку практически каждый гражданин может стать пользователем электронного кабинета налогоплательщика, а сервис предзаполнения декларации о доходах сейчас развивается.

При этом Верланов обратил внимание, что в случае реализации предложения юридически нужно соблюсти вопрос равенства налогоплательщиков и тех, кто хотел бы задекларировать свое имущество.

Как сообщал УНИАН, в начале этой недели советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам Даниил Гетьманцев изложил видение реализации идеи всеобщего декларирования доходов граждан.

Сегодня, 8 мая, Кабинет министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планировалось завершить к концу апреля текущего года.

Однако 17 апреля Окружной административный суд Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака приостановил конкурс по отбору руководителя таможенной службы и запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить данный конкурс.

До этого конкурсная комиссия успела завершить один из этапов конкурса, отобрав кандидатов на пост руководителей таможенной и налоговой служб, претендентами на пост последней, в частности, стали заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, исполнительный директор "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко и заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Поскольку конкурс по отбору главы таможенной службы заблокирован через суд, комиссия провела финальный отбор кандидатов на пост главы налоговой, в ходе которого победу одержал Верланов, кандидатуру которого комиссия рекомендовала правительству утвердить в данной должности.