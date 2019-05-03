У Украины есть шанс безболезненно пройти пик выплат по госдолгу - НБУ

При условии дальнейшей поддержки международных партнеров.

У Украины, при условии сохранения поддержки международных партнеров, есть все шансы безболезненно пройти период пиковых выплат по внешнему государственному долгу и сберечь международные резервы на текущем уровне в 20-21 млрд долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины со ссылкой на заявление главы НБУ Якова Смолия в ходе встречи с послами стран «Большой семерки» и представителями Международного валютного фонда.

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«Главное для центрального банка - выполнять свой мандат по обеспечению ценовой и финансовой стабильности. Для этого мы продолжим работать со всеми государственными институтами, при поддержке институциональной независимости НБУ нашими международными партнерами, руководствуясь принципами прозрачности и партнерства», - отметил Смолий.

По информации НБУ, послы стран «Большой семерки» в очередной раз выразили обеспокоенность касаемо резонансных судебных решений.

Справка УНИАН. Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долларов, в рамках которой наша страна получила 1,4 млрд долларов.

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До приезда очередной миссии МВФ в мае парламенту нужно принять закон о «сплите» (разделение функций по регулированию рынков финуслуг), а правительству - закончить разделение Государственной фискальной службы.

Также предметом переговоров будет повышение цен на газ для населения на 15%. Согласно меморандуму с МВФ, Украина взяла на себя обязательства повысить цены с 1 мая, однако с учетом снижения цен на газ на европейском рынке Кабинет министров принял решение снизить цены.

Кроме того, эксперты допускают негативное влияние на продолжение сотрудничества с МВФ отмены Конституционным судом Украины ответственности за незаконное обогащение и ряда судебных решений об отмене национализации «Приватбанка», что было предусмотрено предыдущей программой с МВФ.