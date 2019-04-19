МВФ поддерживает национализацию "ПриватБанка"

В Фонде подчеркнули, что национализация "ПриватБанка" стала единственным способом защитить вкладчиков банка и стабильность украинской финсистемы.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд выразил поддержку национализации крупнейшего в стране банка "ПриватБанк".

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Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, переданном агентству УНИАН.

"В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины по национализации "ПриватБанка", поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка – украинских юридических и физических лиц – и стабильность финансовой системы", - говорится в заявлении.

Фонд отметил, что хотя это решение требовало 160 миллиардов гривень средств украинских налогоплательщиков, оно обеспечило жизнеспособность банка на длительную перспективу, спасло средства миллионов украинских граждан и укрепило экономику страны.

Также в МВФ заявили о поддержке реформы корпоративного управления "ПриватБанка" под руководством независимого наблюдательного совета и трансформацию бизнес-модели финучреждения, положительно сказавшуюся на показателях и устойчивости банковской системы.

"Мы продолжаем поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, включая введение принципов пруденциального корпоративного управления, так же как и усилия Министерства финансов, направленные на реформирование корпоративного управления в государственных банках", - добавили в Фонде.

МВФ также подчеркнул важность продолжения усилий украинских властей по возмещению потерь бывшими владельцами и связанными лицами проблемных банков, и заверил, что будет тщательно отслеживать события в этой сфере.

Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать "ПриватБанк" в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Окружной административный суд Киева 18 апреля признал противоправным и отменил решение 2016 года о выведении неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства. Полный текст решения суд обещает огласить в течение десяти дней.

Этот же суд отменил решение Национального банка о перечне связанных лиц "ПриватБанка", которое было одним из основных для проведенной в ходе национализации банка процедуры "bail-in" - обмена средств связанных с банком лиц на акции финучреждения с их последующей продажей Министерству финансов.

Согласно совместному заявлению НБУ, Министерства финансов и "ПриватБанка", возврат финучреждения его прежним владельцам посредством отмены решения о национализации невозможен. Также в НБУ сообщили о намерениях подать апелляции на решения суда.

Международные партнеры Украины, включая представительство Евросоюза, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и посольство США, выступили с заявлениями о поддержке национализации "ПриватБанка".