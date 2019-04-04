Международные резервы Украины выросли до $20,6 миллиарда

Уровень резервов на начало апреля на 0,9% ниже показателя на начало текущего года.

Международные резервы Украины за март выросли на 413 млн долл. или на 2% - до 20,633 млрд долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, уровень резервов на начало апреля на 0,9% ниже показателя на начало текущего года.

Отмечается, что в марте в резервы поступили средства полученного правительством займа под гарантии Всемирного банка на 512 млн евро, а также средства от размещения еврооблигаций на 357,1 млн долл., валютных ОВГЗ на 159,8 млн долл. и 5,4 млн евро.

Кроме того, как отметил НБУ, благоприятная ситуация на валютном рынке позволила пополнить резервы посредством покупки валюты на 162,2 млн долл., а также выросла стоимость финансовых инструментов на 8,6 млн долл.

В то же время, в марте 866,5 млн долл. из резервов было направлено на долговые платежи, включая 706,7 млн долл. по облигациям внутреннего и внешнего госзайма и 159,8 млн долл. в адрес Международного валютного фонда.

Также сообщается, что по состоянию на 1 апреля объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% - до 20,820 млрд долл., обновив пятилетний максимум.