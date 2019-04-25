Предприятия ОПК обязали отчислять в госбюджет 30% прибыли

Предприятия с чистой прибылью менее 50 миллионов будут отчислять в бюджет половину, остальные - 90%.

Правительство Украины приняло решение об увеличении норматива отчисления государственными предприятиями части чистой прибыли в госбюджет до 90%, за исключением предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые будут отчислять 30% своей прибыли.

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В частности, в пресс-службе Министерства финансов Украины пояснили, что те субъекты хозяйствования, объем чистой прибыли которых составляет меньше 50 миллионов гривень, будут отчислять в госбюджет 50% чистой прибыли, тогда как остальные предприятия - на уровне 90%.

"При этом правительство применило дифференцированный подход и установило норматив для субъектов хозяйствования, которые задействованы в реализации важных, общественно значимых проектов, в частности, в оборонной отрасли (предприятия "Укроборонпрома", в состав концерна входят более сотни предприятий ОПК, "Антонов" и другие), на минимально возможном уровне 30%", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Кабинет министров Украины увеличил на 2019 год норматив отчислений чистой прибыли в бюджет для госкомпаний до 90% с 75%. При этом премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что правительство оставляет за собой возможность снижать процент отчислений отдельно для каждого предприятия для реализации их инвестиционных программ.

В феврале 2018 года Кабинет министров увеличил размер выплаты дивидендов в бюджет для компаний с доминирующей государственной долей по итогам 2017 года до 75% с 50% чистой прибыли.