НБУ утвердил новые основания для признания банков непрозрачными

В документ также включен критерий оценки финансового состояния владельца.

Национальный банк Украины расширил перечень оснований для признания структуры собственности банка непрозрачной, предусмотрев такую возможность при отсутствии согласования приобретения существенного участия.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №59, вступающее в силу 12 апреля.

Согласно документу, также включен критерий оценки финансового состояния владельца, входящего в состав десяти крупнейших окончательных ключевых участников в структуре собственности банка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в апреле 2016 года завершил основной этап раскрытия реальных собственников украинских банков, стартовавший в марте 2015 года, когда регулятор обязал банки предоставить сведения о своих реальных собственниках и контролерах.

По информации НБУ, в настоящее время банковская система Украины очищена, на 100% прозрачна и готова к полномасштабному возобновлению кредитования.