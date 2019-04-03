Swedbank в Эстонии проверили из-за скандала с отмыванием российских денег

Финансовые инспекции Эстонии и Швеции договорились начать сотрудничество для проверки обвинений в отмывании денег.

В Эстонии сотрудники Финансовой инспекции провели проверку в главной конторе Swedbank в стране в связи с начатым 21 февраля расследованием по отмыванию денег.

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Об этом сообщает Postimees.

Пресс-секретарь Финансовой инспекции Ливия Восман сказала, что речь идет об обычной проверке, которая проводится в рамках расследования. В ходе проверки сотрудники Финансовой инспекции ознакомились с документами и поговорили на месте с работниками Swedbank.

Финансовые инспекции Эстонии и Швеции договорились 21 февраля начать сотрудничество для проверки обвинений в отмывании денег, которые были обнародованы общественным телерадиовещанием Швеции SVT. В расследовании пообещал принять участие и центральный банк Литвы.

Журналисты шведского общественного телерадиовещания SVT писали, что согласно внутреннему отчету Swedbank, банк не выполнил в эстонском отделении обязательства по предотвращению отмывания денег. По данным SVT, в течение десяти лет через эстонское крыло банка прошло почти 135 миллиардов долларов денег нерезидентов, прежде всего, - российских клиентов.