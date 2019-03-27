"ПриватБанк" выплатил более 1 миллиарда "живых" субсидий

Средняя сумма выплаченных субсидий составила 1,553 тысячи гривень.

Клиенты крупнейшего в Украине банка "ПриватБанк" в марте получили более 1,1 миллиарда гривень монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг.

Читайте такжеПорядок выплаты субсидий должникам могут изменить: детали

Как сообщили в пресс-службе банка, средняя сумма выплаченных субсидий составила 1,553 тысячи гривень.

По объему выплаченных "живыми" деньгами субсидий лидируют Днепропетровская (148,1 миллиона гривень), Киевская (130,6 миллиона гривень) и Харьковская (86,9 миллиона гривень) области.

Наибольший средний размер выплачиваемых субсидий зафиксирован в Ривненской (1907 гривень), Волынской (1895 гривень) и Черниговской (1880 гривень) областях.

Минимальный средний размер субсидии получают жители Запорожской (1372 гривни), Одесской (1137 гривень) и Кировоградской (593 гривни) областей.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и распространяется на тех граждан, которые обращаются за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

В феврале Кабинет министров сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.